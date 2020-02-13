Стало известно, какая погода ждет омичей в марте
В первые дни весны будет плюсовая температура
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Чуть больше двух недель остается до начала марта. Тем не менее, специалисты Гидрометцентра уже сделали свой прогноз на март. Первый весенний месяц в Сибири, по данным синоптиков, будет теплый. При этом ожидается, что погода в марте в Омской области будет сухой.
По данным открытых интернет-источников, не первые дни марта сейчас прогнозируется плюсовая температура. Ночами будет подмораживать до небольшого минуса. В ближайшие выходные характер погоды особенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU