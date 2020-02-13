Стало известно, какая погода ждет омичей в марте

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:25:38+03:00

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Чуть больше двух недель остается до начала марта. Тем не менее, специалисты Гидрометцентра уже сделали свой прогноз на март. Первый весенний месяц в Сибири, по данным синоптиков, будет теплый. При этом ожидается, что погода в марте в Омской области будет сухой.

По данным открытых интернет-источников, не первые дни марта сейчас прогнозируется плюсовая температура. Ночами будет подмораживать до небольшого минуса. В ближайшие выходные характер погоды особенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU