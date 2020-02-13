Сельчанин ворвался в омский банк с пистолетом и потребовал 3 млн

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:13:09+03:00

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Житель Таврического района приехал в Омск грабить банк. Мужчина зашел в одну из кредитных организаций, направил пистолет на одну из сотрудниц и потребовал денег. Причем грабитель почему-то попросил точную сумму – 3 млн рублей – ни больше и ни меньше.

Фото: 55.мвд.рф

Операционистка вместо этого нажала на тревожную кнопку, незадачливого грабителя задержали. Задержанный пожаловался полицейским на тяжелое финансовое положение и отсутствие постоянной работы. Выяснилось также, что ранее 42-летний мужчина судим не был. Зато теперь за разбой ему светит сразу до 10 лет колонии.

– Противоправное деяние мужчина мотивировал тяжелым финансовым положением. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, официального места работы не имеет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Изъятый с места преступления предмет, используемый в качестве оружия, направлен на экспертизу. Предварительно установлено, что это – пневматический пистолет. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства преступления, проводится комплекс следственных действий

ИСТОЧНИК KP.RU