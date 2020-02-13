В Омске поймали наркодилера, пытавшегося сбыть более 6 кг наркотиков

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:03:09+03:00

5 кг зелья нашли в его машине и еще 1,1 кг – при обыске в квартире

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32-летнего Григория Левченко сотрудники УФСБ задержали на трассе Омск–Тюмень в районе села Дружино, когда он перевозил в машине 5 кг наркотиков. Еще 1,1 кг зелья нашли при обыске в его квартире.

– Данные наркотические средства мужчина приобрел посредством сети «Интернет» через тайниковые закладки для дальнейшего сбыта на территории Омской области аналогичным способом, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

По ходатайству следственных органов регионального УФСБ задержанного заключили под стражу. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в особо крупном размере) в отношении него передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU