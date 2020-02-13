В Омске поймали наркодилера, пытавшегося сбыть более 6 кг наркотиков
32-летнего Григория Левченко сотрудники УФСБ задержали на трассе Омск–Тюмень в районе села Дружино, когда он перевозил в машине 5 кг наркотиков. Еще 1,1 кг зелья нашли при обыске в его квартире.
– Данные наркотические средства мужчина приобрел посредством сети «Интернет» через тайниковые закладки для дальнейшего сбыта на территории Омской области аналогичным способом, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.
По ходатайству следственных органов регионального УФСБ задержанного заключили под стражу. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в особо крупном размере) в отношении него передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU