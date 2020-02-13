В Омске будут судить гаишника-вымогателя

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:40:55+03:00

Он несколько раз требовал с одного и того же водителя взятку и даже забрал его паспорт

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Вероятно, очень хотелось получить лишние 15 тысяч рублей к зарплате теперь уже бывшему сотруднику омской Госавтоинспекции. Он буквально преследовал водителя, у которого вымогал взятку.

Все произошло в августе. Гаишник остановил нарушителя и предложил «договориться». Водитель пообещал заплатить позже, а инспектор в качестве «залога» отобрал у него паспорт. Но тот в итоге так и не расплатился, полицейский еще несколько раз останавливал мужчину на дороге и напоминал о «долге». В итоге водителю это надоело, и он сам отправился в службу собственно безопасности УМВД.

– Факт передачи денежных средств в качестве взятки был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После совершения указанных действий мужчина был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Вину в совершении преступления он признал частично.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU