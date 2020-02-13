Прокуратура выяснит, почему многим омичам отказали в приеме детей в 1 класс

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, в начале февраля в Омске открылась запись детей в первые классы. Правда, процедура не везде прошла без инцидентов. В некоторых случаях, чтобы их чадо попало именно в ту школу, в которую они планировали, родителям приходилось занимать очередь с вечера и стоять всю ночь на морозе.

Рассказывали омичи в соцсетях и о вовсе странных случаях: сразу несколько учебных заведений отказывали в приеме детям, относящимся к этим учебным заведениям по прописке. При этом предпочтение отдавалось тем, кто живет далеко, но чьи братья и сестры уже посещают эту школу.

Теперь в ситуации разбирается прокуратура. 11 февраля там провели горячую линию, посвященную этой теме.

– Поступило 14 обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних об отказе в зачислении ребенка в первый класс, – сообщает пресс-служба ведомства. – По данным обращениям органами прокуратуры города Омска организована соответствующая проверка, по результатам проведения которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU