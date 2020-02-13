2020-02-13T08:45:35+03:00
Происшествия

Омской школьнице, укусившей полицейского, грозит до 5 лет колонии

Девушка уже давно состоит на учете в ПДН
Анна МИКУЛА
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Как выяснилось, девушка уже сбегала из дома. Вот ее фото из ориентировки полиции за 2018 год.Как выяснилось, девушка уже сбегала из дома. Вот ее фото из ориентировки полиции за 2018 год.
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Инцидент произошел еще 6 февраля. 16-летнюю жительницу Чкаловского поселка поймали на краже. Для разбирательств девушку привели в местный отдел полиции.

Выяснилось, что задержанная, как и вся ее семья, уже давние знакомые правоохранителей. Школьница и ее сестра уже не раз были судимы за кражи и состоят на учете в ПДН. Осенью 2018 года они сбегали из дома. Мать воспитанием девочек фактически не занимается, она наркоманка.

В этот раз во время опроса Марина Иванова (имя и фамилия изменены) напала на общавшегося с ней полицейского и укусила за руку. Мужчине пришлось оказывать помощь, а подростку теперь грозит реальный срок.

– Девушка причинила полицейскому вред, не опасный для жизни и здоровья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – Санкции по ней предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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