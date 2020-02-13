Омской школьнице, укусившей полицейского, грозит до 5 лет колонии

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:45:35+03:00

Как выяснилось, девушка уже сбегала из дома. Вот ее фото из ориентировки полиции за 2018 год.

Девушка уже давно состоит на учете в ПДН

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Инцидент произошел еще 6 февраля. 16-летнюю жительницу Чкаловского поселка поймали на краже. Для разбирательств девушку привели в местный отдел полиции.

Выяснилось, что задержанная, как и вся ее семья, уже давние знакомые правоохранителей. Школьница и ее сестра уже не раз были судимы за кражи и состоят на учете в ПДН. Осенью 2018 года они сбегали из дома. Мать воспитанием девочек фактически не занимается, она наркоманка.

В этот раз во время опроса Марина Иванова (имя и фамилия изменены) напала на общавшегося с ней полицейского и укусила за руку. Мужчине пришлось оказывать помощь, а подростку теперь грозит реальный срок.

– Девушка причинила полицейскому вред, не опасный для жизни и здоровья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – Санкции по ней предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU