На карантине из-за эпидемии гриппа уже 33 омские школы

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:04:29+03:00

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Продолжает буйствовать эпидемия ОРВИ и гриппа в Омске. На прошлой неделе Роспотребнадзор объявил карантин. Эпидемиологический порог сейчас превышен почти на 30%. Каждую неделю заразу подхватывают тысячи омичей. Чаще всего, естественно, болеют дети и пенсионеры. Из-за ажиотажа вокруг эпидемии гриппа и на фоне новостей о смертельном коронавирусе сибиряки бросились скупать медицинские маски. Аптеки ожидаемо начали взвинчивать цены.

Во многих школах из-за эпидемии вынуждены объявлять карантин. По данным департамента образования, сейчас из-за болезни школьников не работают 33 омские школы. Там болеют больше 20% учеников. Как долго продлится карантин и когда волна схлынет, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU