Омичей предупреждают об активизировавшихся догхантерах

13 Февр. 2020 2020-02-13T04:50:37+03:00

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Судя по всему, весна – время обострения психических заболеваний – не за горами. Первые «подснежники» – догхантеры, которые вышли после зимней спячки. От отравы, раскиданной ими, уже пострадали несколько животных.

– Догхантеры активизировались, – говорится в сообщении, размещенном в соцсетях. – Моя собака стала жертвой этих уродов! Мы живем в поселке Омский. За неделю второй случай. До этого пострадал алабай. К сожалению, его спасти не удалось. Мою собаку, слава богу, откачали. Мучилась ужасно, билась в сильных конвульсиях, шла пена со рта... Сейчас находится в стационаре под присмотром врачей! Люди, будьте осторожны и берегите своих четвероногих.

Комментаторы под постом советуют отучить питомцев подбирать еду с земли. 10 занятий с тренером могут решить эту проблему. Но чтобы точно защитить питомца, необходимо выгуливать его строго в наморднике.

ИСТОЧНИК KP.RU