На трассе в Омской области пьяный водитель отправил машину в кювет
Возвращавшийся с вызова в деревню Ельничное майор Вадим Киселев заметил «десятку», вылетевшую с дороги и зарывшуюся носом в снег. Выяснилось, что водитель и двое его пассажиров серьезных травм не получили. Их спас сугроб, в который влетело авто.
Пока полицейский помогал вытащить машину из кювета, понял и причину случившегося – водитель ВАЗа был сильно пьян.
– Установлено, что тарчанин вместе со знакомым, проживающим в Нововаршавском районе, направлялись в Новосибирскую область. По пути они решили довезти до деревни Ельничное местную жительницу. На неоднократные просьбы пассажиров сбавить скорость водитель не реагировал, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Задержанного нарушителя госавтоинспекторы доставили для медосвидетельствования. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ.
Водителю-пьянице грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU