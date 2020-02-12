2020-02-12T14:43:18+03:00
Происшествия

На трассе в Омской области пьяный водитель отправил машину в кювет

От серьезных увечий находившихся в салоне людей спас сугроб, в который влетело авто
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Возвращавшийся с вызова в деревню Ельничное майор Вадим Киселев заметил «десятку», вылетевшую с дороги и зарывшуюся носом в снег. Выяснилось, что водитель и двое его пассажиров серьезных травм не получили. Их спас сугроб, в который влетело авто.

Пока полицейский помогал вытащить машину из кювета, понял и причину случившегося – водитель ВАЗа был сильно пьян.

– Установлено, что тарчанин вместе со знакомым, проживающим в Нововаршавском районе, направлялись в Новосибирскую область. По пути они решили довезти до деревни Ельничное местную жительницу. На неоднократные просьбы пассажиров сбавить скорость водитель не реагировал, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Задержанного нарушителя госавтоинспекторы доставили для медосвидетельствования. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ.

Водителю-пьянице грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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