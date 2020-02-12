2020-02-12T14:21:29+03:00
Происшествия

В Омске при столкновении двух авто пострадал двухлетний ребенок

Одна из машин не предоставила преимущества в движении второй
Анна МИКУЛА
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При столкновении двух авто пострадал ребенок.При столкновении двух авто пострадал ребенок.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Омска 11 февраля вечером.

По предварительным данным, 30-летняя водитель на «Ниссан Лаурель», ехавшая по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Масленникова не предоставила преимущества в движении 33-летней омичке на «Тойоте Витц». В результате авто столкнулись.

– В результате ДТП пассажиру автомобиля «Тойота Витц» девочке 2017 года рождения понадобилась медицинская помощь, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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