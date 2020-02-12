В Омске при столкновении двух авто пострадал двухлетний ребенок

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:21:29+03:00

Одна из машин не предоставила преимущества в движении второй

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Омска 11 февраля вечером.

По предварительным данным, 30-летняя водитель на «Ниссан Лаурель», ехавшая по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Масленникова не предоставила преимущества в движении 33-летней омичке на «Тойоте Витц». В результате авто столкнулись.

– В результате ДТП пассажиру автомобиля «Тойота Витц» девочке 2017 года рождения понадобилась медицинская помощь, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU