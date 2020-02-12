2020-02-12T13:35:48+03:00
Общество

В Омске вынесли приговор предпринимателям, скрывшим налоги на 16,1 млн

Каждого из фигурантов отправили в колонию на два года
Анна МИКУЛА
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Экс-руководители предприятия скрыли налогов более чем на 16 млн.Экс-руководители предприятия скрыли налогов более чем на 16 млн.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Омске завершился суд над экс-руководителями компании «Агроком», занимающейся оптовой продажей зерна. Их обвиняли во внесении в декларацию ложных сведений и в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия в период с 2015 по 2017 года они должны были заплатить НДС более чем в 17 млн рублей. В итоге они по поддельным документам выплатили в бюджет всего 831 тысячи.

– Вину в совершенном преступлении мужчины не признали, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому соучастнику. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с них суммы причиненного материального ущерба.

Судебный акт еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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