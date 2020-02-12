Омичу, насмерть забившему соперника мясорубкой, грозит до 15 лет колонии
Инцидент произошел 1 декабря в частном секторе Омска. В расположенном там доме выпивали двое мужчин. В разгар застолья они поссорились, один из них схватил мясорубку и нанес оппоненту 27 ударов. Тот вскоре умер от полученных травм. Теперь его собутыльника будут судить.
– Вину в совершении инкриминируемого преступления фигурант дела признал частично, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU