2020-02-12T12:37:00+03:00
Происшествия

Омичу, насмерть забившему соперника мясорубкой, грозит до 15 лет колонии

Мужчина признал вину частично
Анна МИКУЛА
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Убийце грозит до 15 лет колонии.Убийце грозит до 15 лет колонии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел 1 декабря в частном секторе Омска. В расположенном там доме выпивали двое мужчин. В разгар застолья они поссорились, один из них схватил мясорубку и нанес оппоненту 27 ударов. Тот вскоре умер от полученных травм. Теперь его собутыльника будут судить.

– Вину в совершении инкриминируемого преступления фигурант дела признал частично, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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