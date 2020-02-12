2020-02-12T12:13:42+03:00
Происшествия

Омичка отсудила у владельца сбившего ее внедорожника 350 тысяч

Женщина получила тяжелые увечья
Анна МИКУЛА
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Судебный акт не оспаривался и вступил в законную силу.Судебный акт не оспаривался и вступил в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел на Левом берегу в ноябре 2018 года. Водитель на Hyundai Terracan, ехавший по Тюкалинскому тракту в сторону улицы Дианова, не затормозил на зебре и сбил пешехода. Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы и была вынуждена долгое время лечиться. Водителя приговорили к ограничению свободы. Кроме того, теперь ему придется выплатить компенсацию.

– Суд частично удовлетворил заявленные истцом требования, взыскав в пользу пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судебный акт не оспаривался и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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