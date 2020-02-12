Омичка отсудила у владельца сбившего ее внедорожника 350 тысяч
Инцидент произошел на Левом берегу в ноябре 2018 года. Водитель на Hyundai Terracan, ехавший по Тюкалинскому тракту в сторону улицы Дианова, не затормозил на зебре и сбил пешехода. Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы и была вынуждена долгое время лечиться. Водителя приговорили к ограничению свободы. Кроме того, теперь ему придется выплатить компенсацию.
– Суд частично удовлетворил заявленные истцом требования, взыскав в пользу пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судебный акт не оспаривался и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU