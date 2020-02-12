Силовики разбираются в обстоятельствах гибели детей на пожаре в Омске

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:48:43+03:00

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Напомним, трагедия случилась вчера, 11 февраля, в доме на улице 1-й Ленинградской. В квартире на первом этаже начался пожар. По предварительным данным, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Приехавшие на место сотрудники МЧС вынесли на улицу двухлетних мальчиков-близнецов и их маму. К сожалению, детей спасти не удалось. Женщина с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии находится в больнице.

После случившегося в региональном СУ СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

– В настоящее время следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU