Омичи завалили мэрию жалобами на скользкие тротуары

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:36:34+03:00

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Из-за резких перепадов температуры Омск буквально за несколько часов превратился в каток. Местные жители завалили мэрию жалобами на скользкие тротуары. Оксана Фадина распорядилась в максимально короткие сроки решить проблему

– В последние два дня мы получили массу обращений от омичей, что ходить по городу из-за наледи очень небезопасно, – цитирует главу города пресс-служба омской мэрии. – Поручаю принять конкретные меры: директору департамента городского хозяйства Евгению Фомину – усилить работу в части уборки на общественных территориях и остановках, провести оперативный штаб, совместно с учреждениями «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и определить план срочных мероприятий. Со всеми окружными ДЭУ отработать график и расстановку сил территориально; главам административных округов города –лично возглавить оперативные штабы, организовать работу окружных служб по обеспечению проверки территорий хозяйствующих субъектов.

Кроме того, мэр поручила подготовить поадресные планы-графики проверок с рейдами на период с 17 по 23 февраля. Все графики осмотра территорий на соответствие требованиям благоустройства будут размещены на сайте администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU