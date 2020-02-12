«Что-то прилетело на землю»: В Омске момент падения огненного шара попал на видео

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное явление заснял один из водителей в Омске. В объектив регистратора попал странный светящийся шар. На кадрах видно, что в небе неожиданно появляется огонек. Через секунду он начинает падать вниз и становится похож на огненный шар. Через 5 секунд падения неопознанный объект исчезает так же быстро, как и появился в небе.

- Сегодня утром что-то прилетело на землю, - подписал ролик водитель, ставший очевидцем.

Омичи в комментариях гадают, что же это было. Версии как всегда разные: от НЛО до спутника и падения звезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760267" frameborder="0"></iframe> Падение светящегося объекта в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU