2020-02-12T10:06:10+03:00
Происшествия

«Что-то прилетело на землю»: В Омске момент падения огненного шара попал на видео

Странный объект засняли на регистратор [видео]
Станислав МУХИН
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Огненный шар исчез так же быстро, как появился.Огненный шар исчез так же быстро, как появился.Фото: ВКонтакте
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Необычное явление заснял один из водителей в Омске. В объектив регистратора попал странный светящийся шар. На кадрах видно, что в небе неожиданно появляется огонек. Через секунду он начинает падать вниз и становится похож на огненный шар. Через 5 секунд падения неопознанный объект исчезает так же быстро, как и появился в небе.

- Сегодня утром что-то прилетело на землю, - подписал ролик водитель, ставший очевидцем.

Омичи в комментариях гадают, что же это было. Версии как всегда разные: от НЛО до спутника и падения звезды.

Падение светящегося объекта в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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