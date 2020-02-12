«Что-то прилетело на землю»: В Омске момент падения огненного шара попал на видео
Странный объект засняли на регистратор [видео]
Огненный шар исчез так же быстро, как появился.Фото: ВКонтакте
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Необычное явление заснял один из водителей в Омске. В объектив регистратора попал странный светящийся шар. На кадрах видно, что в небе неожиданно появляется огонек. Через секунду он начинает падать вниз и становится похож на огненный шар. Через 5 секунд падения неопознанный объект исчезает так же быстро, как и появился в небе.
- Сегодня утром что-то прилетело на землю, - подписал ролик водитель, ставший очевидцем.
Омичи в комментариях гадают, что же это было. Версии как всегда разные: от НЛО до спутника и падения звезды.
Падение светящегося объекта в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU