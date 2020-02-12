В Омской области тушили сильный пожар

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:02:23+03:00

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Серьезное ЧП случилось сегодня, 12 февраля, утром в районном центре Москаленки. Там загорелся частный гараж сразу на несколько владельцев. Сотрудники МЧС тушили пожар по повышенному номеру опасности.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– В 08.37 поступило сообщение о пожаре в гараже на площади 240 кв. м. Имелась угроза перехода огня на стоящий рядом жилой дом. По предварительным данным, гараж, где произошло ЧП, рассчитан на троих собственников. В одной части находился автомобиль. К тушению привлечены четыре единицы техники, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Перехода огня на жилой дом не допущено.

Также сообщается, что в 09.34 пожар локализован, в 11.20 – ликвидирован.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU