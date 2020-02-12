Омич пытался дрифтовать на скользкой дороге и влетел в троллейбус

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ничем не объяснимое ДТП случилось на Красном Пути между политехом и медуниверситетом. Водитель на старой «Тойоте Марк II» произвел совсем не тот эффект, на который рассчитывал.

Он начал дрифтовать и попал на обледеневший участок дороги. В итоге поразил, правда, не окружающих своим мастерством, а мирно ехавший по своей полосе троллейбус. Последний почти не пострадал, а вот владельцу иномарки придется серьезно вложиться в ее ремонт.

Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети. Большинство комментаторов недоумевают, зачем водитель так странно вел себя на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760244" frameborder="0"></iframe> Авария с троллейбусом.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU