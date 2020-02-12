2020-02-12T07:08:31+03:00
Общество

Омич получил штраф за наклейку к 9 Мая «Можем повторить»

К сибиряку нагрянули сотрудники полиции
Станислав МУХИН
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Сотрудники полиции нагрянули омичу вечером. Пока он судорожно вспоминал, что мог нарушить, силовики начали составлять протокол. Как оказалось, внимание людей в форме привлекли картинки Дениса Алексеева в социальных сетях. Ему предложили поехать в отделение, но мужчина отказался. В итоге он явился сам через несколько дней.

- Алексеев рассказал, что в материалах дела было фото наклейки на автомобиль, где нарисованы два человеческих силуэта — у одного из них голова была заменена свастикой, у другого — гербом СССР с серпом и молотом. На наклейке была надпись «Хотите, можем повторить» и «Спасибо деду за победу», - сообщает МБХ-Медиа.

В итоге за демонстрацию нацистской символики омича оштрафовали на тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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