На видео попал кортеж из новых полицейских авто, ехавший по центру Омска

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:07:23+03:00

Они направлялись в сторону облправительства [видео]

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Накануне, 11 февраля, омичи стали свидетелями необычной картины – по центру Омска в районе Театральной площади проехал кортеж из новых полицейских авто. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили запись в соцсети.

– Испытал шок... первым делом вспоминал, где мои доки, – шутит один из комментаторов.

– И тут я вспомнил все правила, – добавляет второй.

Как выяснилось, служебные авто направлялись в сторону облправительства. Там, на площади перед Заксобранием, их торжественно передали будущим владельцам.

Фото: vk.com/region55

Фото: vk.com/region55

– Александр Бурков вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции ключи от новых патрульных машин, – сообщает пресс-служба областного правительства. – Парк служебного транспорта дорожно-патрульной службы региона благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пополнили 38 автомобилей марки «Шкода Октавия» и 8 автомобилей марки «УАЗ Патриот». Новые патрульные машины будут обеспечивать безопасность на самых активных участках дорожного движения.

Также сообщается, что седаны направят патрулировать город, а внедорожники будут работать в восьми районах области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760236" frameborder="0"></iframe> Кортеж полицейских машин.Видео: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU