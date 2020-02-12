2020-02-12T07:07:23+03:00
Общество

На видео попал кортеж из новых полицейских авто, ехавший по центру Омска

Они направлялись в сторону облправительства [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)
Изменить размер текста:

Накануне, 11 февраля, омичи стали свидетелями необычной картины – по центру Омска в районе Театральной площади проехал кортеж из новых полицейских авто. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили запись в соцсети.

– Испытал шок... первым делом вспоминал, где мои доки, – шутит один из комментаторов.

– И тут я вспомнил все правила, – добавляет второй.

Как выяснилось, служебные авто направлялись в сторону облправительства. Там, на площади перед Заксобранием, их торжественно передали будущим владельцам.

Фото: vk.com/region55

Фото: vk.com/region55

Фото: vk.com/region55

Фото: vk.com/region55

– Александр Бурков вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции ключи от новых патрульных машин, – сообщает пресс-служба областного правительства. – Парк служебного транспорта дорожно-патрульной службы региона благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пополнили 38 автомобилей марки «Шкода Октавия» и 8 автомобилей марки «УАЗ Патриот». Новые патрульные машины будут обеспечивать безопасность на самых активных участках дорожного движения.

Также сообщается, что седаны направят патрулировать город, а внедорожники будут работать в восьми районах области.

Кортеж полицейских машин.Видео: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач-травматолог рассказал, как передвигаться по Омску в гололед
Омич пытался дрифтовать на скользкой дороге и влетел в троллейбус
Омич получил штраф за наклейку к 9 Мая «Можем повторить»
На видео попал кортеж из новых полицейских авто, ехавший по центру Омска
Омич обвинил фитнес-клуб в дискриминации из-за лишнего веса
На пожаре в Омске погибли два двухлетних мальчика
«Мы думали – никто не узнает»: 19-летнюю омичку, подарившую на 1 сентября секс школьнику, будут судить
Сибиряк, находившийся на карантине из-за коронавируса в Ухане, вернется в Омск
Уборщице омского интерната вынесли приговор за секс с воспитанниками-подростками
«Большую часть тротуаров должны убирать бизнесмены»: Главный дорожник ответил на жалобы омичей из-за скользких улиц
Курсы обучения компьютерной грамотности для взрослых в Омске
Омич стал победителем «Кубка Европы по силовым видам спорта» в номинации «Подъем штанги на бицепс»
Компания «ТГК-11» сократила расходы угля на 214 тысяч тонн Энергетики подвели итоги работы в 2019 году
В омской колонии прошел конкурс красоты
«Омск РТС» выполнила план ремонтов трубопроводов на 100%
Омичи смогут вносить свои предложения по изменениям в Генплан города на онлайн-карте
Юлия Ахмедова: «Я не решаю проблемы, я о них разговариваю»
Мать омского «мальчика на гречке» собирается снова воспитывать сына вместе с пытавшим его отчимом
Омских полицейских, боровшихся с коррупцией и пойманных на вымогательстве, отправили в СИЗО
В Оми нашли превышение марганца более чем в 70 раз
В Омске уже разбили новую теплую остановку