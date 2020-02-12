На видео попал кортеж из новых полицейских авто, ехавший по центру Омска
Накануне, 11 февраля, омичи стали свидетелями необычной картины – по центру Омска в районе Театральной площади проехал кортеж из новых полицейских авто. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили запись в соцсети.
– Испытал шок... первым делом вспоминал, где мои доки, – шутит один из комментаторов.
– И тут я вспомнил все правила, – добавляет второй.
Как выяснилось, служебные авто направлялись в сторону облправительства. Там, на площади перед Заксобранием, их торжественно передали будущим владельцам.
Фото: vk.com/region55
Фото: vk.com/region55
– Александр Бурков вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции ключи от новых патрульных машин, – сообщает пресс-служба областного правительства. – Парк служебного транспорта дорожно-патрульной службы региона благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пополнили 38 автомобилей марки «Шкода Октавия» и 8 автомобилей марки «УАЗ Патриот». Новые патрульные машины будут обеспечивать безопасность на самых активных участках дорожного движения.
Также сообщается, что седаны направят патрулировать город, а внедорожники будут работать в восьми районах области.
Кортеж полицейских машин.Видео: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU