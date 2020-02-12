Омич обвинил фитнес-клуб в дискриминации из-за лишнего веса

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:30:31+03:00

Выяснилось, что ему придется переплатить за абонемент в спортзал

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Недоразумение произошло у жителя Омска с одним из фитнес-клубов, расположенных на Левом берегу. Заведение запустило акцию: «Готовь сани летом, а тело... круглый год за 6999».

Только вот по обещанной цене клиенту абонемент в спортзал не продали. Сослались, что программа действует только для людей, весящих менее 100 кг. В итоге мужчине пришлось переплатить почти вдвое.

По информации «СуперОмска», омич посчитал это дискриминацией и обратился в УФАС. Антимонопольщики встали на его сторону и нашли в объявлении нарушения закона «О рекламе». Ведь там нигде не говорилось об ограничениях, которые действуют на акцию, и потребителей ввели в заблуждение. Рассмотрение этого дела назначено на март

ИСТОЧНИК KP.RU