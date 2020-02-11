2020-02-11T15:41:16+03:00
Происшествия

На пожаре в Омске погибли два двухлетних мальчика

Их маму в тяжелом состоянии доставили в больницу
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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ЧП случилось сегодня, 11 февраля, в доме на улице 1-ой Ленинградской.

– В 11.27 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме, – уточнили в пресс-службе областного МЧС. – Огонь распространился на площади 5 квадратных метров. На место происшествия выехали 4 единицы техники и 14 человек личного состава. 10 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Последствия пожара ликвидированы в 12.32. Огнем повреждены диван и вещи домашнего обихода. Предварительная происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Казалось бы, небольшой пожар обернулся трагедией и унес жизни двоих малышей.

– По предварительным данным, сотрудники МЧС смогли вынести из огня двухлетних братьев и их 26-летнюю мать, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК, – однако дети скончались в автомобиле скорой помощи. Женщина с признаками острого отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирована. По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. Отец в момент пожара находился на работе.

Сейчас ведется ведется проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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