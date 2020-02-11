2020-02-11T14:21:47+03:00
Общество

Сибиряк, находившийся на карантине из-за коронавируса в Ухане, вернется в Омск

Он вернется из Тюмени
Станислав МУХИН
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Коронавирус напугал весь мир.Коронавирус напугал весь мир.Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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В ближайшие дни все 44 россиянина, находившихся на карантине в Тюменской области, разъедутся по своим городам. Там они провели 2 недели после того, как их эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Большая часть отправится в Москву, по 9 человек в Барнаул и Санкт-Петербург.

- В Челябинск отправятся восемь человек, во Владивосток - шесть, в Красноярск - пять. В Екатеринбург, Новокузнецк и Киров планируют уехать по четыре человека, в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ - по двое, - уточняет «Интерфакс». По одному человеку отправится в 27 других городов России, в том числе, в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск.

Точное время прибытия омича не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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