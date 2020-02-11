«Большую часть тротуаров должны убирать бизнесмены»: Главный дорожник ответил на жалобы омичей из-за скользких улиц
После оттепели и резкого похолодания улицы Омска превратились в каток. На тротуарах очень скользко. Передвигаться по городу сложно. Сибиряки жалуются на коммунальщиков, которые обработали реагентами не все улицы. У главного дорожника Омска своя правда: по словам Владимира Казимирова, большую часть тротуаров должны чистить предприниматели.
- Мы просыпали все автомобильные дороги и тротуары, за которые отвечаем. Естественно, успели еще не везде. До конца среды мы закончим обработку дорожек, которые находятся в нашем ведении, - сказал главный дорожник Омска. - Выйдем на улицу 10 Лет Октября, Герцена, Орджоникидзе. Но большую часть тротуаров в городе должны убирать предприниматели - это дорожки у магазинов и частных фирм. Взять тот же проспект Карла Маркса - там нашего почти ничего нет. Но многие коммерсанты эту работу не выполняют почему-то.
ИСТОЧНИК KP.RU