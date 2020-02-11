В омской колонии прошел конкурс красоты

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:57:13+03:00

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В омской колонии-поселении № 13 прошел первый этап конкурса «А ну-ка, девушки!». Заключенные, которые сейчас отбывают там наказание, приняли участие в нескольких творческих конкурсах: декламировали стихи, представляли театрализованные сценки и удивляли членов жюри своими кулинарными способностями.

Фото: 55.fsin.su

Фото: 55.fsin.su

Фото: 55.fsin.su

Кроме того, во время конкурса получился импровизированный урок географии, каждая девушка рассказала о своем городе. Как выяснилось, в КП-13 сидят заключенные из Омска, Волгоград, Иванов, Якутск, Санкт-Петербург, Республике Крым и об их достопримечательностях.

В качестве членов жюри были приглашены члены Общественного совета при УФСИН России по Омской области: председатель совета Раиф Мингалимов, его заместитель Владимир Сапрыкин и секретарь совета Юлия Анищенко.

Фото: 55.fsin.su

Также не обошлось без традиционного для таких конкурсов дефиле, где девушки показали, как умеют держаться на сцене.

– Победительницей конкурса и обладателем титула «Мисс КП-13» стала Ирина Белик, – сообщает пресс-служба областного УФСИН. – Все девушки, принявшие участие в мероприятии, получили дипломы в одной из пяти конкурсных номинаций.

Фото: 55.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU