Омичи смогут вносить свои предложения по изменениям в Генплан города на онлайн-карте

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:59:56+03:00

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В Омском горсовете определились с датой публичных слушаний, на которых обсудят изменения в Генплан города. В заседании рабочей группы кроме депутатов приняли участие представители мэрии и института территориального планирования «Град». Последний выиграл контракт на разработку документов по Генплану.

Уже выполнена первая редакция по основным направлениям: инженерно-транспортная инфраструктура, пространственно-планировочное развитие территории, демография, жилищное строительство, социальная инфраструктура.

Сейчас документы отправят на экспертизу. Затем в мае состоятся Публичные слушания, и в сентябре проект Решения поступит в Горсовет.

– В конце прошлого года мы актуализировали Правила землепользования и застройки города Омска в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ, – пояснил заместитель мэра Омска, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Михаил Губин. – В этом году необходимо утвердить новый Генеральный план, привести его в соответствии с федеральным законодательством. Но главное – до 1 января 2021 года необходимо обеспечить внесение сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Со следующего года в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ выдача разрешений на строительство объектов не допускается, если границы территориальных зон, в которых предполагается размещение этих объектов, не стоят на кадастровом учете.

Алексей Сокин, отметил, что проектировщики работали без выходных весь январь, проделана огромная работа.

– Были обозначены ключевые вопросы по регламентам и ограничениям: аэропорт, метро, транспортный каркас города, красные линии, территориальные зоны, объекты коммунальной инфраструктуры и т.д., – рассказал Сокин. – Вместе с экспертами будут вестись работы по экономическому зонированию города.

Примечательно, что свои предложения по изменениям в Генплане города омичи смогут внести не только на публичных слушаниях, но и онлайн. Проектировщики опубликуют интерактивную карту, где отмечая необходимое место на карте города, можно оставить свои предложения и замечания.

– До «чистовика» Генплана предстоит напряженная работа, – поделился впечатлениями от заседания рабочей группы ее руководитель Дмитрий Лицкевич. – Ценно, что специалисты института готовы встречаться с населением, с депутатами. Встречи будут вестись централизованно.Депутаты хорошо знают проблемы территорий, и я думаю, они принесут свои плоды по актуализации документа.По большому счету актуализация Генерального плана документ, который должен привести к повышению качества жизни в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU