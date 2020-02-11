Мать омского «мальчика на гречке» собирается снова воспитывать сына вместе с пытавшим его отчимом

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:01:17+03:00

Сейчас мальчик живет с матерью, которую судят за его истязания.

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В Омске продолжается судебный процесс над омичами Алиной Ю. и ее сожителем Сергеем К., обвиняемыми в истязаниях ребенка. Напомним, отчим с молчаливого согласия матери систематически издевался над 8-летним Пашей (имя изменено). Все открылось, когда мальчик смог убежать из дома к соседям по даче.

Выяснилось, что за малейшую провинность ребенка часами заставляли стоять голыми коленями на гречке. В результате крупа буквально вросла в кожу, удалить ее получилось только хирургическим путем.

Тем временем мать Паши между заседаниями суда успевает ездить на съемки в Москву. Накануне в эфир вышла очередная передача «Мужское и женское» с ее участием. И открылись новые интересные подробности.

Алина призналась, что готова простить сожителя, истязавшего ее ребенка. Более того, она собирается дождаться его из колонии, чтобы снова воспитывать Пашу вместе.

Напомним, органы опеки решили, что ей можно доверить сына. Мальчика сначала изъяли из семьи. Формально он какое-то время пожил в школе-интернате, а потом его снова вернули матери. При этом на данный момент она – обвиняемая в деле об истязаниях своего ребенка.

Выяснилось также, что биологический отец мальчика отбывал наказание за убийство. Об этом рассказала подруга Алины. Где мужчина находится сейчас, неизвестно.

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Мальчика четверо суток не кормили и часами заставляли стоять коленями на крупе, пока она не вросла в кожу (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU