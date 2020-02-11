Омских полицейских, боровшихся с коррупцией и пойманных на вымогательстве, отправили в СИЗО

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:12:02+03:00

В изолятор их поместили на время расследования

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Напомним, сейчас в Омске расследуется уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления экономической безопасности и противодействию коррупции. По данным следствия, вымогали у одного из риэлторов полтора миллиона рублей. За это они обещали избавить его от уголовной ответственности по делу, находящемуся в производстве в следственном подразделении УМВД России по Омской области.

Так как реальную помощь они оказать не могли, им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. В пресс-службе областного УМВД «Комсомолке» уточнили, что указанных сотрудников уже уволили, их непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Накануне решался вопрос о мере пресечения для бывших полицейских-коррупционеров.

– Суд, с учетом заключения участвующего в заседании прокурора, поддержавшего доводы следствия, избрал фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, ранее проблемы с законом были у следователя регионального СУ СК Романа Оляницкого. Его обвиняют в получении взятки в 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU