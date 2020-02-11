В Омске уже разбили новую теплую остановку
Не успели в Омске установить все теплые остановки, которые были запланированы на прошлый год, как их уже начали разбивать местные вандалы.
О первом таком ЧП, которое произошло недавно на Левобережье, очевидец рассказал в соцсетях.
– Ночью из окна стал свидетелем картины (живу на улице 70 лет Октября), как ребята из «СТБ-Охраны»задерживали хулигана, – рассказывает мужчина в паблике «Инцидент Омск». – Часа в 2 ночи слышу звон стекла. Смотрю в окно – а у теплых остановок на улице Дмитриева (напротив бывшего «Окея») мужик зачем-то окна бьет. Подъехала машина охраны, давай его догонять. СТБ-шники сказали, что он весь вечер дебоширит, он везде бегает и шумит, а с виду не бомж и не зэк вообще.
ИСТОЧНИК KP.RU