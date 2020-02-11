2020-02-11T07:33:49+03:00
Происшествия

В Омске уже разбили новую теплую остановку

Инцидент произошел на Левом берегу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Не успели в Омске установить все теплые остановки, которые были запланированы на прошлый год, как их уже начали разбивать местные вандалы.

О первом таком ЧП, которое произошло недавно на Левобережье, очевидец рассказал в соцсетях.

– Ночью из окна стал свидетелем картины (живу на улице 70 лет Октября), как ребята из «СТБ-Охраны»задерживали хулигана, – рассказывает мужчина в паблике «Инцидент Омск». – Часа в 2 ночи слышу звон стекла. Смотрю в окно – а у теплых остановок на улице Дмитриева (напротив бывшего «Окея») мужик зачем-то окна бьет. Подъехала машина охраны, давай его догонять. СТБ-шники сказали, что он весь вечер дебоширит, он везде бегает и шумит, а с виду не бомж и не зэк вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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