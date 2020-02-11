2020-02-11T04:44:27+03:00
Общество

Омичка пожаловалась на маньяка в центре города

Девушка рассказала о психически нездоровом человеке, который привязался к ней на улице
Анна МИКУЛА
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Омичка поделилась в соцссетях неприятной ситуацией, которая случилась с ней в центре города. По словам автора, поста возле здания омской таможни на улице Лермонтова, 27 к ней привязался очень странный человек.

– Начала поворачивать к этому зданию, – рассказывает девушка. – Смотрю, стоит мужчина, смотрит прямо и что-то говорит. Думаю: ну вдруг по гарнитуре говорит. Иду дальше. А он так громко что-то без остановки говорит и смотрит на меня. Начала ближе подходить – понимаю: что-то неладное. Говорит: «Ну-ка, давай, расскажи мне, что тебе внутренний голос подсказывает» – и с такой агрессией прямо. Разворачиваюсь обратно, а он орет мне в спину: «Что потерялась, испугалась?». Это было в 10 часов утра, в будний день. Страшно подумать, что может случиться в вечернее время. Это уже не первый раз такое. Будьте бдительны – психически ненормальный человек, возможно, маньяк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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