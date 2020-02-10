Омичка, пострадавшая из-за буксировочного троса, отсудила 180 тысяч

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:55:24+03:00

С ответчика взыскали 180 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виновник происшествия сначала отказывался платить, но его заставили

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Инцидент произошел в Саргатском районе. Местная жительница переходила дорогу, не заметила буксировочный трос, прикрепленный к машине, и споткнулась. В результате падения она получила серьезные травмы.

Женщина подала иск в суд, который постановил взыскать с ответчика 180 тысяч рублей. Но тот не спешил расплачиваться.

В дело пришлось вмешаться судебным приставам, которые пригрозили должнику штрафом и арестом автомобиля.

– Разъяснений представителя закона оказалось более чем достаточно, и С. погасил долг в полном объеме. При поступлении на депозитный счет структурного подразделения судебных приставов денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, – сообщает пресс-служба регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU