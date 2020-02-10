Омичка, пострадавшая из-за буксировочного троса, отсудила 180 тысяч
Инцидент произошел в Саргатском районе. Местная жительница переходила дорогу, не заметила буксировочный трос, прикрепленный к машине, и споткнулась. В результате падения она получила серьезные травмы.
Женщина подала иск в суд, который постановил взыскать с ответчика 180 тысяч рублей. Но тот не спешил расплачиваться.
В дело пришлось вмешаться судебным приставам, которые пригрозили должнику штрафом и арестом автомобиля.
– Разъяснений представителя закона оказалось более чем достаточно, и С. погасил долг в полном объеме. При поступлении на депозитный счет структурного подразделения судебных приставов денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, – сообщает пресс-служба регионального УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU