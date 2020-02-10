2020-02-10T14:36:11+03:00
Происшествия

В Омской области подросток убил человека из-за мешка картошки

Мужчина помешал парню, когда тот воровал
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Уголовное дело передано в суд.Уголовное дело передано в суд.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Нововаршавском районе в конце августа. 16-летний подросток выкапывал картошку на чужом огороде. Свидетелем этого стал мужчина, который сделал парню замечание. За свою добропорядочность сельчанин поплатился жизнью.

– Обвиняемый на картофельном поле штыковой лопатой нанес смертельные ранения мужчине, который сделал ему замечание, почему он выкапывает чужую картошку. После этого обвиняемый спрятал лопату под стоявший недалеко вагончик, где она и была обнаружена и изъята следователем. В ходе следствия проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность несовершеннолетнего к преступлению. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – По результатам следствия внесено представление в адрес органов системы профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними, об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в недостаточной работе с несовершеннолетним и его матерью, состоящими на профилактическом учете.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичка, пострадавшая из-за буксировочного троса, отсудила 180 тысяч
В Омской области подросток убил человека из-за мешка картошки
Юные омичи смогут начать обучение на IT-шников уже в феврале
Под Омском построили мост по эскизам Леонардо да Винчи
«Реальная стоимость квадрата 16 рублей»: Капремонт для омичей все же подорожает
«Домашний арест» Семена Слепакова на ТНТ: первый и единственный показ на телевидении
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
В Омске появились «#306квадратов»
Омских полицейских, боровшихся с коррупцией, поймали на вымогательстве взятки в 1,5 млн
Омичи пожаловались на тополь, опасно нависавший над тротуаром возле садика
Прокуратура разбирается, почему жителям Тары отключили газ
Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей
На бульваре Победы в Омске не будут делать площадку для выгула собак
Художникам разрешили не закрашивать граффити на галерее «Левая нога»
«Сыночек 40 лет отмечает!»: Омичи устроили в квартире дискотеку посреди ночи
Омичка пожаловалась на сильные боли и жуткий шов после кесарева сечения
В Омске «сотрудники роспортебнадзора» ограбили магазин
В Омске из-за любителей жарить шашлыки на балконе соседи вызвали пожарных
Омск превратился в каток