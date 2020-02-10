В Омской области подросток убил человека из-за мешка картошки

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:36:11+03:00

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Инцидент произошел в Нововаршавском районе в конце августа. 16-летний подросток выкапывал картошку на чужом огороде. Свидетелем этого стал мужчина, который сделал парню замечание. За свою добропорядочность сельчанин поплатился жизнью.

– Обвиняемый на картофельном поле штыковой лопатой нанес смертельные ранения мужчине, который сделал ему замечание, почему он выкапывает чужую картошку. После этого обвиняемый спрятал лопату под стоявший недалеко вагончик, где она и была обнаружена и изъята следователем. В ходе следствия проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность несовершеннолетнего к преступлению. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – По результатам следствия внесено представление в адрес органов системы профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними, об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в недостаточной работе с несовершеннолетним и его матерью, состоящими на профилактическом учете.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU