Под Омском построили мост по эскизам Леонардо да Винчи
В экопоселении «Азъ Градъ Сибирский», которое находится в Омском районе, появилось новое сооружение. Через искусственное озеро Изумрудное перекинули мост. Его необычность в том, что построен он по эскизам Леонардо да Винчи, который был не только художником, но и гениальным изобретателем. Автор проекта Иван Скоморохенко рассказал, что мечтал воплотить его в жизнь больше 10 лет. И вот, наконец, все получилось.
Фото: Ольга ХаткевичФото: vk.com
Фото: Ольга ХаткевичФото: vk.com
– У Леонардо да Винчи был только эскиз, чертежи пришлось делать самостоятельно, – объясняет Иван. – Такой самонесущий перекидной мост держится за счет веса самих бревен, соединенных особым образом. Правда, он может быть не очень длинным – не более 15 метров. Иначе надо выбирать другие бревна, большие по длине и диаметру, и производить расчеты заново.
К Масленице необычную конструкцию украсят деревянными скульптурами, которые сейчас создает резчик из Воронежа Александр Ивченко.
Фото: Андрей НикитенкоФото: vk.com
Строительство моста.Видео: «Азъ Градъ»
ИСТОЧНИК KP.RU