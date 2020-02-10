2020-02-10T14:10:56+03:00
Общество

Под Омском построили мост по эскизам Леонардо да Винчи

Необычное сооружение появилось в экопоселении «Азъ Градъ» [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Ольга ХаткевичФото: Ольга ХаткевичФото: vk.com
Изменить размер текста:

В экопоселении «Азъ Градъ Сибирский», которое находится в Омском районе, появилось новое сооружение. Через искусственное озеро Изумрудное перекинули мост. Его необычность в том, что построен он по эскизам Леонардо да Винчи, который был не только художником, но и гениальным изобретателем. Автор проекта Иван Скоморохенко рассказал, что мечтал воплотить его в жизнь больше 10 лет. И вот, наконец, все получилось.

Фото: Ольга Хаткевич Фото: vk.com

Фото: Ольга ХаткевичФото: vk.com

Фото: Ольга Хаткевич Фото: vk.com

Фото: Ольга ХаткевичФото: vk.com

– У Леонардо да Винчи был только эскиз, чертежи пришлось делать самостоятельно, – объясняет Иван. – Такой самонесущий перекидной мост держится за счет веса самих бревен, соединенных особым образом. Правда, он может быть не очень длинным – не более 15 метров. Иначе надо выбирать другие бревна, большие по длине и диаметру, и производить расчеты заново.

К Масленице необычную конструкцию украсят деревянными скульптурами, которые сейчас создает резчик из Воронежа Александр Ивченко.

Фото: Андрей Никитенко Фото: vk.com

Фото: Андрей НикитенкоФото: vk.com

Строительство моста.Видео: «Азъ Градъ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичка, пострадавшая из-за буксировочного троса, отсудила 180 тысяч
В Омской области подросток убил человека из-за мешка картошки
Юные омичи смогут начать обучение на IT-шников уже в феврале
Под Омском построили мост по эскизам Леонардо да Винчи
«Реальная стоимость квадрата 16 рублей»: Капремонт для омичей все же подорожает
«Домашний арест» Семена Слепакова на ТНТ: первый и единственный показ на телевидении
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
В Омске появились «#306квадратов»
Омских полицейских, боровшихся с коррупцией, поймали на вымогательстве взятки в 1,5 млн
Омичи пожаловались на тополь, опасно нависавший над тротуаром возле садика
Прокуратура разбирается, почему жителям Тары отключили газ
Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей
На бульваре Победы в Омске не будут делать площадку для выгула собак
Художникам разрешили не закрашивать граффити на галерее «Левая нога»
«Сыночек 40 лет отмечает!»: Омичи устроили в квартире дискотеку посреди ночи
Омичка пожаловалась на сильные боли и жуткий шов после кесарева сечения
В Омске «сотрудники роспортебнадзора» ограбили магазин
В Омске из-за любителей жарить шашлыки на балконе соседи вызвали пожарных
Омск превратился в каток