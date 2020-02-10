Под Омском построили мост по эскизам Леонардо да Винчи

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:10:56+03:00

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В экопоселении «Азъ Градъ Сибирский», которое находится в Омском районе, появилось новое сооружение. Через искусственное озеро Изумрудное перекинули мост. Его необычность в том, что построен он по эскизам Леонардо да Винчи, который был не только художником, но и гениальным изобретателем. Автор проекта Иван Скоморохенко рассказал, что мечтал воплотить его в жизнь больше 10 лет. И вот, наконец, все получилось.

– У Леонардо да Винчи был только эскиз, чертежи пришлось делать самостоятельно, – объясняет Иван. – Такой самонесущий перекидной мост держится за счет веса самих бревен, соединенных особым образом. Правда, он может быть не очень длинным – не более 15 метров. Иначе надо выбирать другие бревна, большие по длине и диаметру, и производить расчеты заново.

К Масленице необычную конструкцию украсят деревянными скульптурами, которые сейчас создает резчик из Воронежа Александр Ивченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/759854" frameborder="0"></iframe> Строительство моста.Видео: «Азъ Градъ»

ИСТОЧНИК KP.RU