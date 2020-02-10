«Реальная стоимость квадрата 16 рублей»: Капремонт для омичей все же подорожает

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:47:04+03:00

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С конца прошлого года обсуждает вопрос повышения размера взносов за капремонт. Естественно, инициаторы - чиновники. В конце января проблема обсуждалась на заседании омского правительства. Тогда глава Минэнерго и губернатор заявляли, что повышения размера взносов диктуют в Минстрое РФ. Александр Бурков тогда заявил, что если омичи хотят ремонта, власти будут вынуждены повышать его стоимость.

В региональном фонде капремонта заявили, что экономически обоснованная стоимость с 1 квадратного метра сейчас превышает 16 рублей. Размер взносов, по словам чиновников, не повышался с 2013 года. И уже ясно, что к лету капремонт подорожает. Вопрос лишь один - на сколько.

- Региональная программа спланирована так, чтобы охватывать все виды работ. Программа менялась, дома перетекали. В планах у Минэнерго выходить с проектом изменений. Дано поручение Фонду капремонта пересчитать минимальный размер взноса с учетом методических рекомендаций. Он рассчитывается по формулам в разрезе муниципалитетом. Где-то до 1 апреля размер взноса будет рассчитан, – цитирует РИА Омск-Информ и.о. руководителя Фонда капремонта Омской области Марину Степанову.

ИСТОЧНИК KP.RU