2020-02-10T13:13:01+03:00
Происшествия

Омских полицейских, боровшихся с коррупцией, поймали на вымогательстве взятки в 1,5 млн

Их задержали сотрудники ФСБ при получении денег
Станислав МУХИН
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Силовиков задержали при получении денег. ФОТО: ФСБ по Омской областиСиловиков задержали при получении денег. ФОТО: ФСБ по Омской области
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Уголовное дело завели на двоих сотрудников Управления экономической безопасности и противодействию коррупции в Омске. По данным следствия, двое сотрудников УМВД вступили в сговор. Они вымогали у одного из риэлторов полтора миллиона рублей. За это они обещали избавить его от уголовной ответственности по делу, находящемуся в производстве в следственном подразделении УМВД России по Омской области.

Хотя полномочий для этого у сотрудников не было. На силовиков завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

– 7 февраля около 15.00 в г. Омске после получения помеченных денежных средств фигуранты были незамедлительно задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области, –уточнили в ведомстве.

– Врио начальника УМВД по Омской области провел служебную проверку, по результатам которой указанные сотрудники были уволены из органов внутренних дел, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Их непосредственные руководители будут привлечены в строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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