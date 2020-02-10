Омичи пожаловались на тополь, опасно нависавший над тротуаром возле садика
Жители городка Нефтяников пожаловались на старый тополь, который опасно нависал прямо над пешеходной дорожкой возле детского сада № 394 на проспекте Менделеева.
– Полгода назад во время урагана сломалось дерево, – говорится в сообщении размещенном с паблике «Инцидент Омск». – Оно нависло над тротуаром и угрожает жизни людей. Территория находится в ведомстве муниципалитета. Несмотря на обращения, дерево не только не спилили, но даже не установили ограждение. По тротуару ведут малышей в 394 детсад, дети идут в 44 школу.
Как выяснилось опытным путем, пост в соцсетях оказался эффективнее многочисленных обращений к чиновников. Дерево, которое ждало своего часа полгода, спилили на следующее утро после появления информации в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU