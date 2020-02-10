Омичи пожаловались на тополь, опасно нависавший над тротуаром возле садика

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:18:16+03:00

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Жители городка Нефтяников пожаловались на старый тополь, который опасно нависал прямо над пешеходной дорожкой возле детского сада № 394 на проспекте Менделеева.

– Полгода назад во время урагана сломалось дерево, – говорится в сообщении размещенном с паблике «Инцидент Омск». – Оно нависло над тротуаром и угрожает жизни людей. Территория находится в ведомстве муниципалитета. Несмотря на обращения, дерево не только не спилили, но даже не установили ограждение. По тротуару ведут малышей в 394 детсад, дети идут в 44 школу.

Как выяснилось опытным путем, пост в соцсетях оказался эффективнее многочисленных обращений к чиновников. Дерево, которое ждало своего часа полгода, спилили на следующее утро после появления информации в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU