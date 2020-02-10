2020-02-10T12:18:16+03:00
Общество

Омичи пожаловались на тополь, опасно нависавший над тротуаром возле садика

После этого дерево оперативно срубили
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:

Жители городка Нефтяников пожаловались на старый тополь, который опасно нависал прямо над пешеходной дорожкой возле детского сада № 394 на проспекте Менделеева.

– Полгода назад во время урагана сломалось дерево, – говорится в сообщении размещенном с паблике «Инцидент Омск». – Оно нависло над тротуаром и угрожает жизни людей. Территория находится в ведомстве муниципалитета. Несмотря на обращения, дерево не только не спилили, но даже не установили ограждение. По тротуару ведут малышей в 394 детсад, дети идут в 44 школу.

Как выяснилось опытным путем, пост в соцсетях оказался эффективнее многочисленных обращений к чиновников. Дерево, которое ждало своего часа полгода, спилили на следующее утро после появления информации в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичка, пострадавшая из-за буксировочного троса, отсудила 180 тысяч
В Омской области подросток убил человека из-за мешка картошки
Юные омичи смогут начать обучение на IT-шников уже в феврале
Под Омском построили мост по эскизам Леонардо да Винчи
«Реальная стоимость квадрата 16 рублей»: Капремонт для омичей все же подорожает
«Домашний арест» Семена Слепакова на ТНТ: первый и единственный показ на телевидении
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
В Омске появились «#306квадратов»
Омских полицейских, боровшихся с коррупцией, поймали на вымогательстве взятки в 1,5 млн
Омичи пожаловались на тополь, опасно нависавший над тротуаром возле садика
Прокуратура разбирается, почему жителям Тары отключили газ
Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей
На бульваре Победы в Омске не будут делать площадку для выгула собак
Художникам разрешили не закрашивать граффити на галерее «Левая нога»
«Сыночек 40 лет отмечает!»: Омичи устроили в квартире дискотеку посреди ночи
Омичка пожаловалась на сильные боли и жуткий шов после кесарева сечения
В Омске «сотрудники роспортебнадзора» ограбили магазин
В Омске из-за любителей жарить шашлыки на балконе соседи вызвали пожарных
Омск превратился в каток