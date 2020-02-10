2020-02-10T11:56:32+03:00
Общество

Прокуратура разбирается, почему жителям Тары отключили газ

Сейчас там введен режим ЧС, а продавцы угля и дров резко подняли цены
Анна МИКУЛА
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Продавцы угля и дров резко подняли цены.Продавцы угля и дров резко подняли цены.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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По сути, один на один со своими проблемами остались жители омского севера. Сразу три района – Тарский, Знаменский и Тевризский были отключены от газа. Об этом стало известно 30 января, когда все дома в Таре внезапно отключили от голубого топлива, там даже объявили режим ЧС. Потом в некоторых домах газ снова включили, а через сутки он снова исчез.

Чиновники обещали оперативно разобраться в ситуации. И даже не сказать, чтобы не выполнили обещания. Посовещавшись, они постановили: отключить газ насовсем. Местным жителям предложили искать альтернативные источники топлива: дрова или уголь. Или же переходить на газовые баллоны.

Без газа сейчас остаются 499 домов. Тем временем ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

– По сообщениям СМИ отдельные поставщики твердого топлива подняли цены на уголь и дрова, воспользовались сложившейся ситуацией. С учетом изложенного прокуратура Омской области поручила прокурорам Знаменского и Тевризского районов области, а также Тарскому межрайонному прокурору организовать проверки соблюдения порядка ценообразования, установленного приказом РЭК Омской области, при реализации топлива гражданам, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В случае выявления фактов завышения цен прокурорам поручено принять меры к привлечению в установленном законом порядке виновных лиц к административной ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

ИСТОЧНИК KP.RU

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