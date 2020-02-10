2020-02-10T09:34:10+03:00
Общество

На бульваре Победы в Омске не будут делать площадку для выгула собак

Ее решили перенести к речпорту
Анна МИКУЛА
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Омске продолжают благоустраивать бульвар Победы. Напомним, он стал одной из общественных территорий, за благоустройство которых проголосовали омичи. Работы там ведутся уже второй год. С самого начала в проекте была запланирована площадка для выгула собак – так сложилось что местные жители уже долгие годы гуляют там со своими питомцами. Но почему-то только после того, как площадка появилась, нашлись недовольные, которые посчитали себя оскорбленными в лучших чувствах.

Администрации пришлось пойти им на уступки и перенести площадку для выгула собак к речпорту. Весной ее обустроят на пустующей территории набережной в границах улиц Рождественского и 25 лет Октября.

Накануне в Центральной городской библиотеке прошли общественные обсуждения нового местоположения площадки для выгула и дрессировки собак.

– Во время реконструкции второй очереди бульвара Победы жители попросили нас предусмотреть в проекте и оградить территорию для выгула и дрессировки собак. В дальнейшем это решение несколько раз обсуждалось на встречах с общественниками и архитекторами, в итоге проект был реализован. И только недавно ветераны обратились с просьбой убрать эту конструкцию, их обращения для нас очень важны, – пояснил на встрече первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. – Предварительно мы рассматривали различные варианты для подобной площадки: жилые зоны в створе от улицы Циолковского до улицы Рождественского, территорию около бывшего мясокомбината. Найти новое место было непросто, соблюдая все санитарные правила и нормы, где четко прописано, что площадка для собак не может быть менее 400 квадратных метров. Вокруг бульвара очень стесненная застройка и единственная территория, подходящая под градостроительные параметры – территория в конце набережной, ближе к речному порту.

Это расположение площадки поддержали не только местные жители, но и инструктор Российской кинологической федерации Наталья Чайка:

– Площадка для выгула собак – это территория, где животное должно тренироваться. Территориально дойти от прежнего расположения площадки до предполагаемого места размещения – около 18 минут, что довольно удобно для собаководов. Тем не менее, люди с собаками не перестанут гулять по бульвару Победы, но здесь уже речь о культуре человека и воспитании – для прогулки владельцам животных необходимо брать с собой пакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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