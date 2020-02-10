2020-02-10T09:12:47+03:00
Общество

Художникам разрешили не закрашивать граффити на галерее «Левая нога»

Рисунки признали объектом искусства
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/leftlegФото: vk.com/leftleg
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На днях едва не разгорелся конфликт вокруг помещения, где размещается галерея авангардного искусства «Левая нога». Художники за свой счет отремонтировали здание, находившееся в плачевном состоянии. Фасад покрасили и нанесли граффити. Эти рисунки почему-то оскорбили чувства чиновников. И администрация Советского округа, на балансе которой находится здание, потребовала вернуть ему первоначальный вид.

Так здание выглядело до ремонта. Фото: vk.com/leftleg

Так здание выглядело до ремонта. Фото: vk.com/leftleg

После того, как ситуация фактически стала мемом, граффити признали искусством и разрешили оставить.

– По поручению главы администрации Советского административного округа города Омска Б.В. Сенькова указанная информация проверена, – прокомментировали ситуацию в мэрии. – Решение о приглашении собственника здания для составления протокола об административном правонарушении признано немотивированным и отменено, в связи с чем никаких мер, обязывающих собственника здания № 133/1 по улице Красный Путь удалить надписи и рисунки, сотрудниками администрации Советского округа предприниматься не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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