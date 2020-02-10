Художникам разрешили не закрашивать граффити на галерее «Левая нога»
На днях едва не разгорелся конфликт вокруг помещения, где размещается галерея авангардного искусства «Левая нога». Художники за свой счет отремонтировали здание, находившееся в плачевном состоянии. Фасад покрасили и нанесли граффити. Эти рисунки почему-то оскорбили чувства чиновников. И администрация Советского округа, на балансе которой находится здание, потребовала вернуть ему первоначальный вид.
Так здание выглядело до ремонта. Фото: vk.com/leftleg
После того, как ситуация фактически стала мемом, граффити признали искусством и разрешили оставить.
– По поручению главы администрации Советского административного округа города Омска Б.В. Сенькова указанная информация проверена, – прокомментировали ситуацию в мэрии. – Решение о приглашении собственника здания для составления протокола об административном правонарушении признано немотивированным и отменено, в связи с чем никаких мер, обязывающих собственника здания № 133/1 по улице Красный Путь удалить надписи и рисунки, сотрудниками администрации Советского округа предприниматься не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU