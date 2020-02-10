«Сыночек 40 лет отмечает!»: Омичи устроили в квартире дискотеку посреди ночи

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:55:53+03:00

Доводы, что громкая музыка мешает спать детям по соседству, не привела их в чувства [видео]

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Жильцы одной из омских многоэтажек не смогли самостоятельно договориться с соседями, на полную громкость слушавшими музыку. Аргумент, что в квартире напротив из-за шума не могли заснуть маленькие дети, не подействовал.

Праздник жизни посреди ночи смогли остановить только полицейские, приехавшие на вызов. Мать дебошира неожиданно прореагировала на их появление.

– Подумаешь, дети спать не могут! У меня сыночек 40-летие отмечает! – заявила пожилая женщина. А потом добавила:

– Мы так рады, что вы приехали, заходите!

– Напоминаем, что в многоквартирных домах не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 08.00 и с 13.00 до 14.00, – прокомментировали ситуацию в областном УМВД. – За данное правонарушение в соответствии со статьей 48 Кодекса Омской области об административных правонарушениях «Нарушение тишины и покоя граждан» предусмотрена ответственность для граждан в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 до 5 000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/759783" frameborder="0"></iframe> Дискотека у соседей.Видел: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU