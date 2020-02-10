2020-02-10T07:46:13+03:00
Общество

В Омске «сотрудники роспортебнадзора» ограбили магазин

Продавец, по ее словам, растерялась и даже не нажала тревожную кнопку [видео]
Анна МИКУЛА
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Неоднозначный инцидент произошел в одном из круглосуточных торговых павильонов Омска. К нему на машине подъехали некие люди. Зайдя внутрь, они представились сотрудниками Роспотребнадзора, но никаких документов не предъявили. Продавец, по ее словам, растерялась и позволила грабителям вынести товар.

– Внутри торговой точки они демонтировали камеру видеонаблюдения и забрали себе часть товара, – рассказывает автор поста, размещенного в паблике «Омск Live». – При этом никакого документа о назначении проверки не предъявили и никакого акта об изъятии продукции не составили. Вывели продавца на улицу и заставили открыть гараж с продукцией. При этом двое «сотрудников» в это время остались в павильоне одни, без работников торговой точки. Что они там делали – неизвестно. Могли взять что угодно. Кто такие? Сотрудники Роспотребнадзора? Те, кто видел ту запись, которую мы размещаем, говорят, что эти мужчины очень похожи на знакомых им сотрудников, только не Роспотребнадзора, а ОБЭП.

Далее автор задается вопросом: куда смотрит полиция? Несмотря на то, что он был риторическим, комментаторы вполне резонно на него ответили:

– Так надо в полицию и заявлять, а не сюда писать, – предложил один из подписчиков группы.

Инцидент в торговом павильоне.Видео: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU

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