В Омске из-за любителей жарить шашлыки на балконе соседи вызвали пожарных

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:26:03+03:00

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Необычный пикник устроили жители одной из квартир в Лукьяновке. Оказывается, отдыху на свежем воздухе не помеха даже мороз. В итоге с наступлением темноты жарить шашлыки омичи начали прямо на балконе многоэтажного дома. Поставили мангал и разожгли угли. Эту картину сняли на видео очевидцы. Ролик появился в социальных сетях.

По рассказам свидетелей этой картины, испугавшиеся соседи подумали, что начался пожар. Они вызвали спасателей. Приехавшие пожарные выписали протокол и штраф любителям жареного мяса. Однако даже это не отбило у омичей желание приготовить шашлыки. Как только спасатели уехали, в нехорошей квартире снова разожгли угли.

Жарят шашлыки на балконе в Лукьяновке.

ИСТОЧНИК KP.RU