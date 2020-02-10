В Омске из-за любителей жарить шашлыки на балконе соседи вызвали пожарных
Необычный пикник устроили жители одной из квартир в Лукьяновке. Оказывается, отдыху на свежем воздухе не помеха даже мороз. В итоге с наступлением темноты жарить шашлыки омичи начали прямо на балконе многоэтажного дома. Поставили мангал и разожгли угли. Эту картину сняли на видео очевидцы. Ролик появился в социальных сетях.
По рассказам свидетелей этой картины, испугавшиеся соседи подумали, что начался пожар. Они вызвали спасателей. Приехавшие пожарные выписали протокол и штраф любителям жареного мяса. Однако даже это не отбило у омичей желание приготовить шашлыки. Как только спасатели уехали, в нехорошей квартире снова разожгли угли.
Жарят шашлыки на балконе в Лукьяновке.
ИСТОЧНИК KP.RU