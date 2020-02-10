Омск превратился в каток

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:58:39+03:00

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Не устает преподносить сюрпризы погода этой зимой в Сибири. Очередной подарок коммунальщикам она подготовила в эти выходные. Всю зиму столбик термометра скажет от нуля к глубокому минусу. Вот и в субботу 8 февраля в Омской области резко потеплело до +2 градусов. Однако на следующий день в регион пришло сильное похолодание. В ночь в воскресенья на понедельник 10 февраля подморозило до -22.

Из-за этого пешеходные дорожки, тротуары и просто улицы превратились в один сплошной каток. Коммунальщики не успевают просыпать все солью и песком. Омичи в социальных сетях жалуются на то, что невозможно идти: в городе очень скользко. Предприниматели, отвечающие за тротуары около своих объектов и магазинов, тоже не спешат просыпать дороги песком.

ИСТОЧНИК KP.RU