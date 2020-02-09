Появилось фото омского губернатора Буркова с сыном на «Лыжне России»

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:04:34+03:00

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Вместе с тысячами омичей на старт «Лыжни России» вышел и губернатор Александр Бурков. Да не один, а с сыном. Фото разместила пресс-служба омского правительства. Губернатор получил 55-й стартовый номер.

Александр Бурков давно рассказывал, что очень любит ходить на лыжах. Пропустить такую возможность он, видимо, не мог. К спорту глава региона приучает и своего маленького сына. Оба преодолели дистанцию VIP-заезда, на которую так же вышли другие чиновники и депутаты. Погода с одной стороны была комфортной - около +3. С другой стороны для лыж подтаявший снег совсем не подходил.

Александр Бурков отметил, что всем участникам был гарантирован заряд бодрости.

ИСТОЧНИК KP.RU