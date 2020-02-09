2020-02-09T07:25:07+03:00
Происшествия

В Омске глыбой льда машине разбило стекло

Автовладелец винит во всем управляющую компанию [фото]
Станислав МУХИН
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На машину упала сосулька с крыши.На машину упала сосулька с крыши.Фото: ВКонтакте
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Неприятность ждала одного из автовладельце на Бульваре Зеленом. Омич как обычно припарковал свою иномарку у многоэтажки. Однако ему сильно не повезло: с крыши дома из-за того, что в субботу в Омске днем было +3 и все начало таять, упала большая сосулька. Куском льда у машины разбито заднее стекло. Фото с последствием происшествия появилось в социальных сетях. Владелец иномарки в случившемся винит управляющую компанию, которая вовремя не почистила лед с крыши.

Омичи же были не так единодушны. Нашлись горожане, которые посчитали, что виноват сам автовладелец, оставивший свою машину около дома. Впредь они посоветовали ему парковать авто на специальной стоянке, а не во дворе под окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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