2020-02-09T07:14:46+03:00
Происшествия

Соцсети: Из окна 16-этажки на Левом Берегу Омска выпал человек

Фото с места трагедии появился в Сети [фото]
Станислав МУХИН
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Тело накрыли покрывалом.Тело накрыли покрывалом.Фото: ВКонтакте
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Трагедия разыгралась в выходные на Левом Берегу. В 16-этажке по улице Конева из окна выпал человек. Фото тела на асфальте перед подъездом появилось в социальных сетях. По нему непонятно, мужчина на снимке или женщина. Данные очевидцев тоже разнятся.

Непонятно и что это было: суицид или несчастный случай. Омичей в комментариях больше всего возмутила информация о том, что накрытое тело несколько часов пролежало на асфальте перед подъездом. Многие горожане отметили, что приезда специальной машины из морга действительно приходится ждать часами. Так что это обычное дело. Комментариев от силовиков пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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