В Омске перед Крестным ходом пройдет молебен за восстановление Ильинского собора

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:38:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске планируется провести Крестный ход. Он запланирован 15 февраля в честь праздника Сретения Господня. Колонна православных прошагает от Успенского Собора до памятнику Ленина у Юбилейного моста.

Любопытно, что, по данным РИА Омск-Информ, перед Крестным ходом в Успенском Соборе пройдет необычная служба, которую проведет Митрополит Владимир. Во время молебна он благословит восстановление Ильинского храма. В последние полтора года экс-губернатор Леонид Полежаев буквально грезит этим проектом. Однако недавние опросы показали, что большинство омичей все же против строительства этой церкви напротив Музыкального театра. Омская Епархия, судя по всему, поддерживает экс-главу региона в его планах. Недавно, кстати, в Омске выпустили церковные календари с изображением восстановленного Ильинского собора. Тогда омичи обратили внимание, что на снимке не оказалось памятника Ленину, который находится в паре десятков метров от него.

В Омске ровно через неделю – 15 февраля пройдет большой молодежный крестный ход. Все православные омичи в следующую субботу будут отмечать праздник Сретения Господня. В этот же день отмечается международный день православной молодежи. Как стало известно РИА «Омск – информ», в 9 часов утра 15 февраля в Успенском соборе состоится праздничная божественная литургия, после чего митрополит Омский и Таврический Владимир благословит молодежь на крестный ход, который начнется ровно в полдень от Успенского собора. Православные пройдут по улице Ленина до Ильинской (Ленинской) горки, где у памятника Ленину и состоится большой молебен за возрождение разрушенного большевиками Ильинского собора. Напомним, что Ильинский собор был разрушен в 1930- е годы, после чего на его месте установили памятник Ленину, который стоит там до сих пор. Экс- губернатор Омской области Леонид Полежаев выступает за возрождение собора и даже представил его проект. Но, согласно данным соцопросов, большинство омичей пока выступают против возрождения храма.

ИСТОЧНИК KP.RU