2020-02-08T10:50:04+03:00
Общество

С герба Омской области хотят убрать Тарские ворота

В официальный символ региона внесут изменения
Станислав МУХИН
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Так будет выглядеть герб.Так будет выглядеть герб.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Серьезной проблемой озаботились в Омске. Общественная палата провела специальное заседание, чтобы обсудить внешний вид герба Омской области. В официальный символ региона хотят внести изменения. С него хотят убрать рисунок Тарских ворот. Изменения объяснили новыми требованиями Геральдического регистра.

На заседании представили новый вариант герба и объяснили смысл каждого из элементов.

- По оценке экспертов, представленный омскими геральдистами вариант одновременно сохраняет преемственность предыдущим и действующему гербам региона и соответствует всем общепринятым требованиям, предъявляемым геральдическим Советом при Президенте РФ, – говорится на официальном сайте омского правительства. – В частности, красное поле щита наследует цвет исторического герба Омской области 1825 года и флага Омской области. Крест олицетворяет территорию Омской области. Горизонтальная часть креста, пояс, символизирует Транссибирскую магистраль, давшую импульс к экономическому развитию Омского региона, связь Запада и Востока страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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