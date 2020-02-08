2020-02-08T10:19:02+03:00
Происшествия

В Омске водитель сбил на переходе двоих пешеходов

С травмами их увезли в больницу
Станислав МУХИН
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Крупная авария произошла на Космическом проспекте вечером 7 февраля. Водитель "Ниссан" подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу. Правда, скорость заранее он почему-то не снизил. В темноте шофер иномарки не заметил людей, которые начали переходить дорогу. В итоге он не смог избежать столкновения - иномарка сбила двоих пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, пострадали два человека - 59-летний мужчина и 64-летняя женщина. С различными травмами их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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