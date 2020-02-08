На омичку завели уголовное дело за интим со школьником

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:04:01+03:00

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Роман 8-классника с 19-летней девушкой довел до статьи. На омичку завели уголовное дело. Все случилось 1 сентября этого года в одном из сел Усть-Ишимского района. Девушка вступила в интимную связь со школьников в одном из лесов рядом с селом.

Скорее всего, о романе с взрослой девушкой подросток рассказал сам. И у его подруги возникли проблема. На нее завели уголовное дело за совращение. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета. За связь с 8-классником омичке грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU